Fostul ambasador german in Rusia, Rudiger von Fritsch: Cazul Navalnii, mereu dupa acelasi tipar

Rudiger von Fritsch a fost intre martie 2014 si iunie 2019 ambasador al Germaniei in Rusia. In acest timp s-au petrecut numeroase evenimente decisive care au schimbat pe termen lung relatiile germano-ruse: de la anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea , la razboiul din estul Ucrainei, pana la doborarea unui avion de pasageri (zborul MH17) deasupra regiunii ucrainene Donbas.In prezent, von Fritsch este partener la firma de consultanta politico-economica "Berlin Global Advisors". In toamna, va aparea cartea sa "Russlands Weg. Als deutscher Botschafter in Moskau". (Drumul Rusiei. Ca ambasador german la Moscova.)Mda, aduce putin cu expresia "hotul striga hotii". Cineva fura ceva, striga apoi tare "prindeti hotul" si arata in directia gresita. Aceasta este reactia de fiecare data. Este mereu acelasi tipar: contraacuzatii, dat vina pe altii, reprosuri, amenintari, ironii, dar niciodata clarificarea cazurilor. Alexei Navalnii, cetatean rus, a fost otravit in Rusia pe 20 august cu o neurotoxina. Partea rusa a avut pana acum toate ocaziile sa clarifice circumstantele incidentului sau sa contribuie la lamurirea cazului. Sunt foarte multe lucruri care pot fi cercetate la fata locului. Dar nimeni nu a vazut si nu a auzit nimic! Si daca ar fi fost o alta parte vinovata, asa cum Moscova sustine in prezent, si acest lucru poate fi dovedit. In loc de asa ceva insa, doar contraacuzatii.Urmariti videoclipul02:59Disidentii rusi povestesc: Otrava este doar una dintre metodele KremlinuluiCred ca guvernul german procedeaza corect. A anuntat Organizatia de Interzicere a Armelor Chimice. Rusia este si ea parte din acest for. Astfel poate fi demarata o ancheta.Rusia trebuie sa decida acum daca blufeaza sau nu, si cat de mult este dispusa sa-si faca singura rau. Deteriorarea relatiilor dintre Moscova si strainatate deja s-a petrecut. Nu doar in relatia cu Germania: aceasta nu este o problema germano-rusa, ci una internationala. Este o incalcare a unui tratat de drept international, o incalcare a interdictiei folosirii armelor chimice. Este ceva ce afecteaza intreaga comunitate internationala. Si Rusia este cea care se face vinovata de actuala situatie, cel putin asa pare.Este grav. Dar nu este, din pacate, prima oara cand asa ceva se intampla. In trecut, pana la urma adevarul a iesit la lumina. Sa ne amintim de cazul Skripal, cand a fost exact acelasi mod de operare (fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost otraviti in martie 2018 la Salisbury in Marea Britanie; n.red.). Si atunci Moscova a reactionat prin ironii si contraacuzatii. A dat vina pe Occident si alte asemenea gesturi. Si apoi s-a aflat ca doi agenti ai serviciului secret militar rus, ale caror nume se cunosc, au incercat sa-i omoare cu Noviciok pe Serghei Skripal si pe fiica acestuia.Ceea ce inseamna ca exista, din pacate, un tipar dupa care sunt comise aceste atentate. Este deci o realitate cu care ne confruntam de ceva vreme, o realitate groaznica.Acest lucru ingreuneaza raporturile bilaterale, relatia cu o tara importanta. Rusia este o tara mare si frumoasa. In cei cinci ani dificili petrecuti la Moscova, nu am permis ca simpatiile mele pentru Rusia sa se stinga, pentru ca imi place aceasta tara, istoria ei, am mare respect pentru cultura si oamenii ei. Dar Rusia are in prezent o conducere de stat care se preteaza la astfel de actiuni.Potrivit medicilor de la spitalul Charite din Berlin, starea de sanatate a politicianului rus de opozitie s-a amelioratPotrivit medicilor de la spitalul Charite din Berlin, starea de sanatate a politicianului rus de opozitie s-a amelioratPoate decurge diferit, de la caz la caz. Depinde despre ce este vorba. Uneori esti convocat si nici macar nu stii ce s-a intamplat, iar mesajul iti este adus doar la cunostinta. Uneori stii despre ce va fi vorba, alteori banuiesti. Se vorbeste absolut deschis. Este un aspect foarte important. Am putut mereu dialoga foarte deschis cu colegii mei rusi, in pofida diferentelor de continut dintre noi, i-am apreciat mereu profesional. Am dat mereu cartile pe fata.Sa va dau un exemplu. A fost faimosul caz Lisa, in care masinaria de propaganda rusa a incercat din rasputeri sa deturneze senzationalist un incident cu totul diferit in realitate, pentru a acuza Germania si a speria populatia. Cand tentativele lor au esuat, am fost chemat la Ministerul rus de Externe. S-a petrecut mereu aceeasi rutina: am fost atacati, s-au rostit amenintari. Pentru mine a fost o buna ocazie sa le spun clar: "Draga colegule, sa-ti spun ceva. Raul adevarat din aceasta poveste este faptul ca televiziunea de stat rusa, pentru care raspunde guvernul rus, a incercat sa falsifice realitatea cu imagini si filmari false, scoase din context si luate din alte ocazii precedente, pe care le-am si precizat cu data exacta. Si acum incercati sa iesiti din coltul unde ati fost inghesuiti lansand un contraatac". Se poate vorbi deci foarte deschis, ceea ce eu consider foarte important. Dependenta de armonie nu este un instrument potrivit in politica.Sa va povestesc ceva. S-a tot insistat ca Rusia nu ar avea nimic de-a face cu ceea ce se intampla in sud-estul Ucrainei. In timp ce toata lumea stia, desigur, ca toata insurgenta de acolo avea loc cu ajutor rusesc. Ceea ce s-a si aflat si recunoscut mai tarziu, sa ne gandim doar la interviurile cu colonelul Girkin (fostul ofiter al serviciului secret militar rus Igor Girkin; n.red.). Un angajat al ambasadei germane in Rusia s-a deplasat la granita cu Ucraina si a vazut cum tancuri fara embleme statale treceau din Ucraina in Rusia, unde erau preluate de politia militara si a transporturilor din Rusia si duse in garaje. Angajatul ambasadei germane a fotografiat aceste lucruri. Am pus pe masa aceste fotografii atunci cand colegul rus de la Ministerul de Externe a afirmat din nou ca Moscova nu are nicio implicare si am spus: "Dragi prieteni, acestea sunt fotografii facute de un angajat al ambasadei germane. Acesta este adevarul". Au schimbat atunci rapid subiectul.Doua aspecte. Avem mai intai situatia de fata - nicio clarificare dupa trei saptamani, niciun sprijin, doar admonestari dinspre partea rusa - este corect sa dam de inteles ca nu excludem nicio varianta, ca totul ramane pe masa. Mi se pare reactia corecta in situatia data, in cercul de parteneri si aliati vom analiza ce raspuns sa dam daca Rusia va refuza pe mai departe sa coopereze.In al doilea rand: proiectul Nord Stream insusi. Nord Stream este un proiect economic care are, desigur, si o dimensiune politica. Nu avem voie sa omitem acest aspect. De aceea, guvernul german s-a straduit cu succes sa garanteze continuarea tranzitului gazului rusesc prin Ucraina. Acesta va continua. Dar de gazul pe care ar urma sa il primim prin conducta Nord Stream ar urma sa beneficieze numeroase tari europene.Mai ales noi germanii, care ne aflam in plina restructurare a politicii energetice - cu succes - avem nevoie pe perioada intermediara de un mijloc de energie. Renuntam la energia atomica, la cea prin carbune. Dar nu dispunem inca de destule surse regenerabile de energie. Pana le vom avea, trebuie sa producem cumva energia necesara, iar gazul este cea mai buna solutie. Nu sunt sigur daca aceia care tot incearca sa ne convinga sa renuntam la Nord Stream, de exemplu la Washington , nu sunt manati de fapt de propriile interese economice. Si daca gazul obtinut prin fracking si care ne este oferit de cei care vor sa oprim Nord Stream are prea mult sens din punct de vedere ecologic. Interesant este sa semnalam in acest context ca, la fel cum noi cumparam gaz la pret convenabil de la rusi, SUA cumpara la randul lor titei ieftin de la rusi.Interviul publicat si pe Deutsche Welle.ro