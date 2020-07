Fostul gardian minor SS Stutthof Bruno Dey, vinovat de complicitate in 5.232 de crime si tentative de crime, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare

Acuzatul Bruno Dey "este gasit vinovat de complicitate in 5.232 de crime si tentative de crime", a declarat presedinta completului Anne Meier-Goring, la finalul procesului - probabil unul dintre ultimele cu privire la atromncitatile comise in al Trilea Reich."A fost rau, A fost o nedreptate teribila. Nu ar fi trebuit sa participati la Stutthof", i-a spus judecatoarea. "Va considerati un observator. Insa sunteti un sustinator al acestui infern creat de om", i-a spus ea.Nonagenarul, in varsta de 17 ani si 18 ani la momentul faptelor, a fost judecat in baza legislatiei cu privire la minori.Parchetul a cerut sa fie condamnat la trei ani de inchisoare, iar apararea abandonarea procedurilor.PASTRAREA DEMNITATII UMANEBruno Dey, care a comparut la audieri in fotoliul cu rotile si insotit de rude, a servit din august 1944 in aprilie 1945 in lagarul de concentrare Stutthof, in nordul Poloniei.In total, aproximativ 65.000 de oameni, in principal evrei din tarile baltice si Polonia au fost ucisi in lagar, executati cu un glont in ceafa, gazati cu zykon B, spanzurati. Sau au murit de frig, epidemii si din cauza muncii fortate.Acuzatul, aflat in post intr-unul dintre turnurile de paza ale lagarului, avea sarcina sa impiedice orice revolta sau evadare.Il face acest lucru vinovat? El spune ca nu. Nu a "facut in mod direct niciodata rau nimanui". Niciodata nu s-a "oferit ca voluntar sa intre in SS sau sa serveasca intr-un lagar al mortii", ci n-a avut de ales decat sa accepte repartizarea, a declarat el."Nu ar fi trebuit sa urmati un ordin criminal si in niciun caz sa-l invocati" in apararea dumneavoastra, i-a spus judecatoarea.Avocatul sau a pledat pentru clementa, apreciind ca este dificil sa te astepti de la un adolescent de 17 ani sa se delimiteze si sa ceara sa fie transferat, ceea ce ar fi insemnat sa fie trimis pe frontul de est."A servi intr-un lagar de concentrare nu era, la acea vreme, considerata o crima", a mai pledat Stefan Waterkamp.Acest argument a fost respins in mod clar de judecatoare. "In realitate, mesajul acestui proces este urmatorul: trebuie sa veghezi la demnitatea umana cu orice pret. Da, si daca pretul de platit este propria securitate", a subliniat ea.ULTIMUL PROCES?Bruno Dey, care a fost o scurta perioada de timp prizonier de razboi dupa 1945, nu a fost nicidata ingrijorat ulterior. El a trait la Hamburg, a fost brutar, sofer de camion si portar, si-a intemeiat o familie.El a prezentat luni scuze "celor care au trecut ptin acest infern al nebuniei", dand asigurari ca a constientizat in mod real, in cele noua luni ale procesului si prin cele 40 de marturii, "intreaga amploare a cruzimii" actelor comise la Stutthof.La 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, acest proces ar putea fi ultimul de acest fel, din cauza varstei inaintate a protagonistilor.Tribunalul de la Wuppertal a anuntat saptamana trecuta inculparea altui fost gardian de la Stutthof, in varsta de 95 de ani, acuzat de asemenea de complicitate la crime. Organizarea acestui proces este departe de a fi sigura.Aproximativ 30 de alte proceduri sunt in curs, potrivit presei germane.Germania a judecat si condamnat in ultimii ani mai multi fosti membri SS si a largit la gardieni de lagar capatul de acuzatie de complicitate la crima, ceea ce ilustreaza o severitate sporita, in pofida faptului ca este considerata tardiva de catre victime, a justitiei.Cazul cel mai emblematic a fost condamnarea la cinci ani de inchisoare a fostului gardian de la lagarul de exterminare de la Sobibor John Demjanjuk, in 2011. Condamnatul a murit in anul urmator.