Un fost presedinte, retinut dupa ce a fost gasit cu 18.000 de dolari pe care nu i-a declarat: "Rucsacul nu imi apartinea"

Omul politic de stanga a scris pe Twitter ca a fost "detinut incorect" cand se pregatea sa paraseasca tara cu destinatia Mexic , unde urma sa participe la un seminar."Cauza: un rucsac cu 18.000 de dolari, care nu imi apartinea", a dat el asigurari, adaugand ca a fost prezentat in fata unui procuror.Atunci cand autoritatile i-au trecut valiza prin scaner, acestea au detectat ca in interior se afla rucsacul cu bani incriminat, a explicat el presei locale.Legea ii obliga pe pasageri sa declare si sa justifice in fata autoritatilor vamale sumele mai mari de 10.000 de dolari.Daca nu fac o astfel de declaratie, ei sunt pasibili de o amenda de o treime din banii nedeclarati.Manuel Zelaya a fost eliberat circa sase ore mai tarziu si le-a declarat jurnalistilor ca procurorii vor ancheta cine a pus banii in rucsacul sau.Fostul presedinte a spus ca se bucura ca banii nu au fost descoperiti pe aeroportul american din Houston - unde era prevazuta o escala - intrucat problema "ar fi fost mai grava".Intr-o inregistrare de securitate publicata de presa locala, Zelaya poate fi vazut cum scoate un plic cu bani din rucsacul sau si vamesii ii cer sa numere bancnotele.Sute de sustinatori ai partidului de stanga Libertad y Refundacion (Libre), coordonat de Manuel Zelaya, s-au deplasat la aeroport si au blocat bulevardul de acces dand foc la pneuri pentru a cere eliberarea fostului presedinte.Zeci de politisti i-au dispersat folosind grenade lacrimogene.Manuel Zelaya a fost inlaturat de la putere in iunie 2009 de o alianta de militari si de civili, din care faceau parte si membri ai guvernului sau, dupa o criza politica.Criticat pentru legaturile lui cu presedintele venezuelean de la acea vreme Hugo Chavez , el a fost acuzat de tradare. La revenirea sa din exil, el a fondat partidul Libre.