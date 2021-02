Fostul premier al Japoniei sustine ca trebuie limitat timpul de vorbire al femeilor la intruniri: "Altfel nu vom termina niciodata"

Presedinte al Comitetului de Organizare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, Yoshiro Mori, a provocat reactii pe retelele sociale dupa ce au aparut informatii despre comentariile la adresa femeilor in timpul unei sedinte executive a Comitetului Olimpic Japonez care a avut loc online. In consiliile cu multe femei , sedintele dureaza atat de mult timp", a spus razand Mori, in varsta de 83 de ani, potrivit unui articol din publicatia Asahi Shimbun. "Femeile au un puternic simt al competitiei. Daca o persoana ridica mana, probabil ca altele se gandesc, trebuie sa spun si eu ceva. De aceea toata lumea vorbeste".Mori, fost prim-ministru, raspundea la o intrebare prin care ii cerea sa comenteze planul comitetului olimpic de a creste numarul membrilor femei din consiliul de administratie la peste 40% din total."Trebuie reglementat intr-o oarecare masura timpul de vorbire. Altfel nu vom putea termina niciodata", a spus Mori.Reactiile nu au intarziat sa apara, iar pe pe Twitter , utilizatorii au inceput rapid sa solicite demisia lui Mori. Altii au sugerat ca varsta lui Mori si atitudinea sa invechita reprezinta adevarata problema. Mori, care a fost adesea fata publica a comitetului organizator de la Tokyo, deoarece a insistat ca Jocurile sa se desfasoare in mijlocul unei pandemii globale, a parut sa faca o exceptie pentru femeile care sunt in prezent membre ale comitetului organizator de la Tokyo. Aceste femei, a sugerat el, sunt capabile sa vorbeasca atat cat sa corespunda standardelor sale de concizie.Aceste femei "au experimentat intruniri internationale. De aceea discutiile lor sunt sofisticate, ajung la subiect si sunt foarte utile", a spus el.Masa Takaya, purtator de cuvant al comitetului de organizare din Tokyo, a declarat ca nu are niciun comentariu cu privire la remarcile lui Mori despre femei.Pe retelele de socializare, pe fondul cererilor de demisie a domnului Mori, altii si-au exprimat uimirea nu doar in legatura cu comentariile sale, ci si cu faptul ca nimeni de la intrunire nu a obiectat. "Aceasta nu este altceva decat discriminare impotriva femeilor", a scris un utilizator Twitter. "Ar trebui sa demisioneze imediat. Dar problema este ca nimeni nu l-a oprit. Cea mai mare stire este ca a spus acest lucru la sedinta oficiala a Comitetului de Organizare, unde au participat si reporteri, si ca nimeni nu a oprit discriminarea".