Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, vizat de o noua ancheta judiciara pentru infractiunea de spalare a banilor

"Exista o a treia ancheta care vizeaza regele, deschisa dupa un raport al serviciului de prevenire a spalarii banilor si incredintata Curtii Supreme, singura imputernicita sa judece un fost suveran", a declarat presei procurorul general Dolores Delgado, citat de lefigaro.fr.Procuratura anticoruptie va face parte din grupul de lucru responsabil pentru aceasta ancheta, a adaugat Dolores Delgado, care nu a specificat circumstantele sau motivele care stau la baza acestei noi anchete.Aceasta este a treia ancheta a justitiei spaniole impotriva lui Juan Carlos. In urma cu cateva zile a demarat si o investigatie a conturilor bancare care ar fi fost alimentate cu bani din surse suspecte. Procuratura spaniola a emis scrisori rogatorii in strainatate pentru a stabili daca banii din aceste conturi au fost ascunsi de autoritatile fiscale spaniole.Prima ancheta deschisa se refera la posibile infractiuni de coruptie in legatura cu atribuirea companiilor spaniole a unui contract pentru construirea unui tren de mare viteza in Arabia Saudita in 2011.