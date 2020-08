Fostul rege Juan Carlos declara ca amanta nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea

Corinna Larsen, care a fost amanta regelui spaniol intre anii 2004 si 2009, a recunoscut ca a primit mai tarziu de la acesta o donatie enorma - 65 de milioane de euro, potrivit unei investigatii a ziarului elvetian La Tribune de Geneve.Ea afirma intr-un interviu difuzat joi de BBC ca regele i-a facut acest ''cadou extrem de generos'' ca recunostinta pentru prietenia ei, pentru a-i asigura viitorul si pentru afectiunea pe care el o dobandise fata de fiul ei.Aceasta femeie de afaceri de origine daneza care a luat numele unui fost sot german, printul zu Sayn-Wittgenstein, se numara printre suspectii intr-o ancheta a justitiei elvetiene despre fondurile depuse in Elvetia de catre fostul monarh spaniol, in special o suma de 100 de milioane de dolari pe care ar fi primit-o din partea Arabiei Saudite in anul 2011 drept comision dupa adjudecarea de catre un consortiu de companii spaniole a contractului pentru un tren de mare viteza intre Mecca si Medina.Procurorul elvetian care investigheaza cazul suspecteaza ca donatia de 65 de milioane de euro pentru Corinna zu Sayn-Wittgenstein ar fi avut ca scop disimularea a ceea ce ar mai fi ramas din cele 100 de milioane de dolari primiti din partea sauditilor. Intr-un asemenea caz s-ar face vinovata de spalare de bani, ceea ce ea neaga categoric.Publicarea scrisorii, datata 12 august 2018, deci la putin timp dupa ce presa spaniola a publicat inregistrari atribuite Corinnei zu Sayn-Wittgenstein in care ea il acuza pe Juan Carlos de coruptie, apara asadar teza nevinovatiei fostului monarh.In aceasta scrisoare redactata in franceza si adresata unui om de afaceri din Elvetia, avocatul Dante Canonica, Juan Carlos asigura ca donatia pe care i-a facut-o Corinnei in 2012 este irevocabila, ca niciodata nu a incercat sa recupereze banii si, contrar a ceea ce scrie presa spaniola, ea nu a ascuns banii sai, ceea ce spune si Corina in interviul acordat BBC.Scandalul declansat de dezvaluirile acesteia privind acel ''comision'' saudit ce a condus la anchete penale in Elvetia si Spania l-a determinat pe fostul suveran sa paraseasca Spania pe 3 august pentru a se stabili in Emiratele Arabe Unite.