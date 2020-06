Fotbalul s-a reluat in Brazilia, cu toate ca numarul cazurilor de coronavirus este in crestere

Ziare.

com

Flamengo a invins, cu scorul de 3-0, echipa Bangu, in campionatul statului Rio, pe un Stadion Maracana pustiu.Unii fani s-au deplasat totusi la stadion pentru a protesta fata de politica de extrema dreapta a presedintelui Jair Bolsonaro. Altii au purtat pancarte pentru a sarbatori 70 de ani de la ridicarea legendarei arene carioca.Inainte de inceperea Campionatului National, care se va desfasura in a doua jumatate a anului, ligile regionale trebuie sa se incheie, astfel ca inca cinci meciuri vor avea loc pana luni.Joi, s-au inregistrat in Brazilia 1.238 de decese din cauza Covid-19, ridicand totalul la 47.748 de morti.