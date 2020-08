FOTO Captura uriasa de peste. Un "monstru" de 135 de kilograme si aproape 3 metri a fost prins in apele Scotiei

Jamie Barrett, proprietarul Marple Fishmongers si al restaurantului cu fructe de mare The Fisherman's Table din Marple, Stockport, a preluat marti dimineata pestele urias, scrie Daily Mail.Pestele cantareste mai mult de 134 kg si are 2,7 metri. Barrett spune ca este cel mai mare peste pe care l-a vazut vreodata in cei 22 de ani de comert."Este un monstru, un exemplar frumos. Este cea mai mare captura pe care am vazut-o in viata mea si fac asta de la 12 ani", a spus tanarul de 34 de ani."Capul singur cantareste aproximativ cinci kilograme, clientii il iubesc", spune Barrett.Pestele a fost prins in Marea Nordului, in largul coastei Peterhead, in Scotia, vineri. Barrett considera ca pestele - supranumit regele marii - are in jur de 80 de ani.