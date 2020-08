FOTO Conditii ingrozitoare in spitalul din Omsk in care este internat Alexei Navalnii. Bai cu pereti scorojiti si rugina

Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Aлексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы: pic.twitter.com/C6vkVmBT6A - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

"Medicii spitalului din Omsk spun ca nu este necesara tratarea lui Alexei la clinica Charite din Berlin, deoarece conditiile de aici nu sunt mai rele decat acolo. Asa arata toaleta din departamentul de internare din spitalul din Omsk.", a scris Kira Iarmysh in descrierea imaginilor, pe Twitter.Alexei Navalnii a inceput sa se simta rau in decursul zile de ieri, in timp ce se deplasa cu avionul de la Tomsk, oras din Siberia, la Moscova . Avionul a aterizat de urgenta, a precizat purtatoarea de cuvant, Kira Iarmis.Dupa aterizarea la Tomsk, Navalnii a fost internat. "Presupunem ca Alexei a fost otravit cu ceva pus in ceaiul sau. Este singurul lucru pe care l-a baut dimineata", a explicat Iarmis.Medicul-sef de la spitalul din Siberia unde este tratat opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a declarat vineri ca acesta a fost diagnosticat cu o boala metabolica a carei cauza este glicemia scazuta, informeaza Reuters.Doctorul Aleksandr Murahovski de la spitalul din Omsk unde este internat Navalnii a mai spus ca pe hainele si degetele acestuia au fost gasite urme de substante chimice industriale.