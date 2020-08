FOTO Mii de oamenii au participat la comemorarea unui tanar ucis la Minsk de fortele de represiune ale dictatorului Lukasenko

"Pentru multi oameni, Aliaksandr Taraikouski este un erou", a transmis Franak Viacorka, un jurnalist bielorus care transmite informatii despre evenimentele ce au loc in aceasta tara. Comemorarea a avut loc exact in locul in care acesta a fost omorat de fortele de represiune ale ultimului dictator din Europa.Cel putin doua persoane au murit, circa trei sute sunt ranite si aproximativ 7.000 au fost arestate in protestele care s-au extins in aproape tata tara si sunt reprimate de fortele de ordine. Circa 2.000 de manifestanti au fost eliberati vineri, unii dintre ei denuntand violente fizice si chiar acte de tortura in arest.UE a anuntat vineri ca va inaspri sanctiunile impotriva oficialilor din Belarus implicati in fraudarea alegerilor si in reprimarea manifestatiilor, in timp ce secretarul american de stat american Mike Pompeo a declarat sambata la Varsovia ca SUA "urmaresc indeaproape" situatia din Belarus.Presedintele Alexandr Lukasenko a avut, tot sambata, o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin , inaintea careia a spus ca trebuie sa vorbeasca cu acesta pentru ca, in opinia sa, in contextul protestelor din Belarus si Rusia este amenintata.