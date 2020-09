FOTO Modul original in care protestatarii din Belarus ocolesc interdictia autoritatilor de a afisa steagurile pro-democratie

"Atunci cand presedintele tarii tale decreteaza ilegale steagurile pro-democratie si trebuie sa devii creativ", noteaza pe pagina de Facebook Europe Today preluand o postare cu mai multe imagini similare de pe reteaua Reddit. "Un exemplu bun de rezistenta civila. Felicitari", scrie un utilizator."Trebuie sa admiri vremurile de azi, atunci cand atarnarea hainelor la uscat devine un exemplu bun de rezistenta civila", a raspuns cu ironie un alt utilizator.Zeci de mii de bielorusi au manifestat din nou, duminica, la Minsk, impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko. Imbracati in culorile alb si rosu ale opozitiei, protestatarii s-au strans in centrul Minskului, unde a fost desfasurat un puternic dispozitiv de securitate, cu blindate si trupe ale armatei in jurul mai multor cladiri importante.Zeci de manifestanti au fost arestati pe marginea demonstratiei opozitiei, care contesta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit grupului pentru apararea drepturilor omului Viasna. Potrivit ONG-ului, 37 de persoane au fost arestate in cursul acestei manifestatii.Comisia Europeana si-a exprimat luni ingrijorarea legata de recentele arestari ale unor activisti politici in Belarus, noteaza DPA.Peter Stano, purtator de cuvant al executivului comunitar, a declarat ca Uniunea Europeana este la curent cu informatiile privind presupusele rapiri ale Mariei Kolesnikova si altor lideri ai opozitiei belaruse."Asistam in Belarus la o reprimare continua a populatiei civile de catre autoritati", a spus Stano. "Suntem profund ingrijorati de reprimarea continua si intimidarea populatiei prin arestari neexplicate, foarte adesea arestari arbitrare, arestari care sunt motivate politic. Acest lucru este inacceptabil", a subliniat reprezentantul CE.Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, in centrul Belarusului, a relatat site-ul local de stiri Tut.By, citand martori oculari. Ea este membra a Consiliului de Coordonare al opozitiei, impotriva caruia autoritatile din Belarus au deschis atacuri in justitie.In Belarus au loc proteste cotidiene dupa alegerile prezidentiale din 9 august, despre care opozitia este convinsa ca au fost fraudate pentru a-i asigura lui Aleksandr Lukasenko, aflat de 26 de ani la putere, al saselea mandat consecutiv. Rusia a dat semnale tot mai clare de sustinere a liderului de la Minsk, cu care insa relatiile s-au tensionat mai ales in primavara acestui an, cand Lukasenko a acuzat Moscova de tentativa de interferenta in procesul electoral din Belarus pentru ca tara sa devina vasal al Rusiei, acuzatii respinse ferm de Kremlin.Insa dupa alegerile prezidentiale din 9 august, liderul belarus a denuntat un complot occidental si a apelat la sprijinul Rusiei. Presedintele rus Vladimir Putin a promis deja sa trimita forte ruse in Belarus daca miscarea de contestare ar degenera, insa Minskul cere si o asistenta economica, economia sa fiind in criza, inclusiv ca urmare a sanctiunilor impuse de unele tari vecine.