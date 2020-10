FOTO Navele de lupta ale Greciei au format un 'zid' in Mediterana pentru a impiedica o nava turca sa patrunda

Numeroase incidente militare intre Turcia si Grecia

Potrivit publicatiei elene Greek Reporter, imaginile au fost date publicitatii chiar de Statul Major Grec (GEETHA), dupa cum informeaza publicatia DefenseRomania.ro Navele Greciei au format un 'zid' in Mediterana pentru a impiedica nava turca Oruc Reis sa intre in apele revendicate de Atena.Potrivit sursei citate, in urma "baricadei" elene, cel putin in cursul zilei de ieri, nava turca nu a reusit sa isi continue cercetarile seismice in zona.Grecii afirma ca sunt dispusi sa isi apere suveranitatea inclusiv prin forta militara daca acest lucru se impune. Totusi, Atena a facut apel la prudenta pentru ca situatia sa nu degenereze.Saptamana trecuta Turcia a retrimis nava de cercetare Oruc Reis in Mediterana de Est, in pofida protestelor din partea Atenei.Trimiterea acestei nave, devenita simbol al "poftelor gaziere" ale Ankarei in Mediterana de Est, a zadarnicit sperantele la o detensionare a situatiei, dupa mai multe saptamani de tensiuni aprinse intre Turcia si Grecia, in lunile august si septembrie.Intre Grecia si Turcia, pe langa desele conflicte diplomatice, au existat nenumarate incidente militare in ultimul timp. Dintre cele mai grave putem aminti duelul aerian intre mai multe avioane F-16 turcesti si grecesti la finalul lunii august. Atunci, Ankara a publicat o inregistrare video in care se poate observa cum avioanele de lupta F-16 ale Fortelor Aeriene Turce au interceptat si urmarit sase avioane F-16 ale Greciei, care decolasera din Creta pentru a se indrepta spre sudul Ciprului.Tot in luna august, presa de specialitate a anuntat ca o fregata a Greciei s-a ciocnit de o fregata turca care escorta nava de cautare de exploatare Oruc Reis, ce naviga sub paviolion turcesc in apele disputate ale Mediteranei de Est. Nava Oruc Reis s-a aflat in centrul izbucnirii crizei dintre Grecia si Turcia dupa ce a intrat escortata de nave de razboi ale Turciei in apele Mediteranei pentru operatiuni de exploatare.