FOTO Un avion de vanatoare F-22 Raptor aproape sa se faca praf la aterizare

F-22 Ground Mishap

15/03/2021 #USAF 🇺🇸

A #F22 #Raptor, assigned to the 325th Fighter Wing, experienced the collapse of the nose gear during a landing attempt at #Eglin AFB.

Fire crews responded immediately and the pilot was transported to flight medicine for an evaluation pic.twitter.com/WZgIqwHlG8 - The Dead District (@TheDeadDistrict) March 16, 2021

F-22 GROUND MISHAP - An F-22 Raptor, assigned to the 325th Fighter Wing, experienced a ground mishap at on the flightline here at approximately 3:30 p.m. March 15.

The F-22 experienced an in-flight emergency. The aircraft landed safely. There was one person on board. cont. pic.twitter.com/IKqYs31u7R - Eglin Air Force Base (@TeamEglin) March 15, 2021

Inca un F-22 in minus din totalul de 185 de aeronave operationale ale US Air Force

F-22 Raptor, printre cele mai performante aeronave militare construite vreodata

Publicatiile The War Zone si The Aviationist au precizat ca un avion F-22 Raptor, alocat 325th Fighter Wing, a suferit avarii minor dupa ce trenul de aterizare din fata nu s-a deschis corespunzator, pilot fiind fortat sa efectueze o aterizare de urgenta, scrie publicatia DefenseRomania.ro Sursa citata precizeaza ca incidentul a avut loc pe 15 martie 2021 la baza aeriana Eglin a US Air Force din Florida. Dupa cum se poate observa si in imagini aeronava nu prezinta avarii majore, partea din fata a aeronavei atingand pista.Informatiile au fost confirmate si printr-un comunicat de presa al Bazei Aeriene Eglin.Acest incident survine la 10 luni dupa ce un alt F-22 a fost implicat intr-un incident grav. Pe 15 mai 2020, un alt F-22 Raptor s-a prabusit in apropierea Bazei Aeriene Eglin, Florida.The Drive subliniaza gravitatea incidentului in conditiile in care aeronavele F-22 Raptor sunt o prezenta mica in flota US Air Force. Astfel, inainte de acest incident, Fortele Aeriene ale SUA dispuneau de doar 185 de aparate F-22 Raptor din care doar aproximativ 125 sunt operationale pentru misiuni de lupta.F-22 Raptor a fost unul dintre cele mai performante avioane de vanatoare din lume. Din pacate din cauza costurilor foarte ridicate, coroborat cu dezvoltarea aeronavelor de generatia a V-a de catre Rusia si China , dar si a faptului ca SUA au interzis exportul aeronavelor, productia F-22 a fost stopata.SUA s-au axat pe F-35, mai ieftin decat F-22. Pretul unui F-22, pe unitate, se ridica la aproximativ 150 de milioane de dolari. In comparatie, costul pe unitate pentru F-35 a scazut sub 100 de milioane de euro.