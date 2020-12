FOTO Ungaria va achizitiona peste 300 de vehicule militare turcesti. Budapesta anunta o productie autohtona

Achizitia unei noi familii de vehicule militare 4x4 pentru Fortele Armate a inceput in 2018, Fortele Armate Maghiare au cumparat primele 10 vehicule de la compania de aparare turca Nurol Makina, pe care le-au botezat Gidran.Cele 10 vehicule sunt o versiune configurata pe plan intern a vehiculului Ejder Yalcin MRAP de la Nurol Makina, care este standardizata in Ungaria sub numele Gidran Conform cerintelor Armatei maghiare, aceste vehicule sunt echipate cu sisteme de arme si de comunicatii fabricate in Germania.Ungaria va achizitiona peste 300 de vehicule militare turcesti (Foto). Budapesta anunta o productie autohtonaS.I. Catalin / 22 dec 2020 / 12:44Dezvoltarea si productia unor noi tipuri de vehicul militar 4x4 vor incepe in Ungaria, a anuntat ieri, in cadrul unei conferinte de presa, Gaspar Maroth, insarcinatul guvernamental responsabil pentru coordonarea dezvoltarii fortelor militare si a industriei militare ungare. Soldatii maghiari vor primi peste 300 de vehicule militare noi, iar proiectul are la baza familia de vehicule militare turcesti Ejder Yalcin MRAP 4x4 - dezvoltata cu implicarea companiei germane de aparare Rheinmetall.Achizitia unei noi familii de vehicule militare 4x4 pentru Fortele Armate a inceput in 2018, Fortele Armate Maghiare au cumparat primele 10 vehicule de la compania de aparare turca Nurol Makina, pe care le-au botezat Gidran, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Cele 10 vehicule sunt o versiune configurata pe plan intern a vehiculului Ejder Yalcin MRAP de la Nurol Makina, care este standardizata in Ungaria sub numele Gidran Conform cerintelor Armatei maghiare, aceste vehicule sunt echipate cu sisteme de arme si de comunicatii fabricate in Germania.Achizitionarea vehiculelor militare nou sosite face parte dintr-un proiect mai amplu de cumparare a peste 300 4x4, care are ca scop dotarea armatei cu o familie de vehicule militare blindate multi-rol de ultima generatie.Potrivit publicatiei Portfolio.hu, primele patruzeci de vehicule 4x4 vor fi fabricate in Turcia , modificate in functie de cerintele Fortelor Armate Ungare, dar restul vor fi fabricate in Ungaria, cu implicarea inginerilor companiei germane Rheinmetall.Sursa citata precizeaza ca pe teritoriul Ungariei ar urma sa fie fabricate pentru armata - cu implicarea inginerilor companiei germane Rheinmetall, dar si cu implicarea celor ungari - intre 260-280 de vehicule militare.Mass-media de la Budapesta sustine ca vehiculele militare numite Gidran vor fi, de asemenea, destinate si exportului, asa cum este cazul tuturor celorlalte vehicule militare si arme fabricate in Ungaria.Pe langa versiunea interna a lui Ejder Yalcin, un alt vehicul militar Yoruk, derivat din NMS 4x4, ar urma sa fie produs si in Ungaria. Deocamdata, nu este clar daca ambele vehicule militare ale companiei turce Nurol Makina vor purta numele Gidran, a declarat Gaspar Maroth.Dezvoltarea si productia unui nou tip de vehicul militar 4x4 ar putea incepe in Ungaria in 2021. Proiectul va implica filiala maghiara a Rheinmetall si HT Division Zrt. Coproductia Gidrans cu Rheinmetall va include o componenta de cercetare si dezvoltare, ambele activitati vor avea loc in Ungaria.