FOTO VIDEO Mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, dupa ce incendiile au mistuit zone din Spania si Italia

Terrible fires in Andalucia 😩 https://t.co/z160Zdbxvl - Jaq_ W (@Jaq__W) August 29, 2020

(2/2) The fire that started in a forest on Thursday has burned around 10,000 hectares. #Huelva, #Andalusia.pic.twitter.com/h6GN5iKNuf - Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 30, 2020

ALERT 🚨 Huge fire burned homes in the outskirts of #Palermo, #Italy during the night. Dozens of residents were evacuated from their homes.#Altofonte pic.twitter.com/qIYaFm1l70 - Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2020

Pompierii au intervenit in incercarea de a lupta cu flacarile, dar incendiile au aparut unul dupa altul. Chiar daca nimeni nu a fost ranit, 40 de hectare de teren au fost afectate, potrivit StirileProTV Situatia este mai grava in Spania, in regiunea Huelva."Este o situatie critica pentru toti care locuiesc aici. Toata agoniseala lor de-o viata e in pericol, toata vegetatia la fel", spune unul din locuitorii zonei.Cauzele incendiilor raman necunoscute, iar armata a fost nevoita sa intervina pentru a incerca sa tina situatia sub control.In Sicilia, Italia, a fost si mai rau. Au ars cel putin 400 de hectare de teren si au fost evacuati 1.600 de oameni din suburbiile orasului Palermo.