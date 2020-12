Francezii vor putea sa adopte copii chiar daca nu sunt casatoriti. "Primeaza doar interesul copilului"

Secretarul de stat insarcinat cu copiii, Adrien Taquet, a subliniat ca, in prezent, singura posibilitate a cuplurilor necasatorite este ca unul dintre membrii cuplului sa adopte un copil."Prin consolidarea filiatiei la ambii membri ai cuplului, consolidam drepturile copilului", mai ales in cazul destramarii cuplului, a subliniat el, impotriva unor argumente in acest sens ale dreptei."Daca primeaza doar interesul copilului, atunci este de preferat sa-i oferim cat mai multe garantii posibile" si sa se ramana la adoptarea de catre cupluri casatorite, a indemnat Thibault Bazin (LR).Colegul sau, Xavier Breton, a denuntat o "conceptie" a majoritatii parlamentare fondata, in opinia opozitiei, "pe dorinta adultilor"."Putin ne pasa de modernitate", "mariajul ofera o securitate juridica pe care nu o ofera nici Pacs (uniunea civila), nici concubinajul", a denuntat Emmanuelle Menard (extrema dreapta).O alta dispozitie atacata de dreapta este articolul 2 al proiectului de lege, care prevede ca persoanele care adopta "sa fie in masura sa prezinte proba unei comunitati de viata de cel putin un an" - in prezent, doi - sau "sa fie in varsta, si una si cealalta, de cel putin 26 de ani" - 28 in prezent."Un an de viata comuna in vederea luarii deciziei adoptiei este un pic cam neserios", a tunat Menard.Secretarul de stat a subliniat ca este vorba despre "plafoane" in vederea cererii aprobarii unei adoptii si ca media de varsta a persoanelor care adopta este, in prezent, de 41 de ani.Raportoarea Monique Limon (LREM) a aparat pozitia "echilibrata" a proiectului de lege, in contextul unor amendamente ale formatiunii sale vizand sa scada si mai mult varsta minima.Dezbaterea cu privire la filiatia copiilor nascuti prin gestarea pentru altii in strainatate a revenit, de asemenea, scurt, in hemiciclu.Raphael Gerard (LREM) a deplans faptul ca "parintele este nevoit sa recurga la adoptie" si a cerut "sa nu se discrimineze copiii in functie de felul in care au fost conceputi".Taquet i-a replicat ca scopul sedintei nu este sa redeschida aceasta dezbatere, transata deja in cadrul examinarii unui proiect de lege privind bioetica.Citeste si: Valeriu Gheorghita, despre vaccinul anti-COVID: Raspunsul imun, foarte probabil, va fi de durata mai mare decat cel dobandit dupa boala naturala