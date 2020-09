Franta: 17 persoane vor fi judecate pentru vandalizarea Arcului de Triumf in 2018, in timpul protestelor "vestelor galbene"

In interiorul monumentului, mobilierul a fost distrus si opere de arta avariate, un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro. Unele dintre aceste persoane vor fi judecate pentru "degradare", altele pentru "furt".Potrivit ordonantei administrative semnate la sfarsitul lui august si care a fost consultata de AFP "se constata ca instigatorii, respectiv principalii autori ai faptelor, nu au putut fi identificati". Judecatorii de instructie evoca de altfel degradari, furturi si violente comise de "un numar foarte mare de indivizi".In cursul investigatiilor care au durat mai mult de un an, multi dintre cei 17 indivizi implicati in procedura au declarat ca s-au "refugiat" in Arcul de Triumf din cauza gazelor lacrimogene si au contestat ca ar fi comis vreo distrugere.In final, patru persoane vor fi trimise in fata tribunalului corectional si o alta, in varsta de 17 ani la momentul comiterii faptelor, in fata tribunalului pentru minori, pentru "distrugere in circumstante agravante".Unei persoane i se reproseaza degradarea unei statui, altor doua "lovituri de picioare si cu extinctorul asupra unei usi", in timp ce impotriva unui manifestant de dreapta se retine realizarea unui graffiti pe Arcul de Triumf, iar a altuia degradarea unui geam.Patru persoane dintre cele 17 vor fi judecate pentru furturi prin efractie a unui "turn Eiffel miniatural", a unor "carti postale", "carti" sau a "reproducerii unui pistolet cu silex Napoleon al III-lea".Sase dintre cele 17 persoane vor fi trimise in justitie de politie doar pentru contraventia de "intrare neautorizata intr-un loc clasificat ca facand parte din patrimoniul istoric".