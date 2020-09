"In Franta continentala exista 12 scoli inchise in momentul de fata, dintr-un total de peste 60.000, ceea ce este o cifra mica. Daca luam in calcul si cele 10 scoli din La Reunion (insula), avem 22", a declarat Blanquer pentru radio Europa 1, potrivit Reuters Peste 12 milioane de elevi s-au intors marti in scolile din Franta. Unii parinti si sindicatele profesorilor si-au exprimat ingrijorarea cu privire la planurile de redeschidere a salilor de clasa, pe masura ce raspandirea virusului capata din nou un ritm alert.