Franta a efectuat peste trei milioane de teste pentru COVID-19 in saptamana Craciunului

Un procent de 42% dintre acestea erau teste antigen, transmite joi EFE."Numarul testelor validate in timpul acelei saptamani este cel mai mare de la inceperea pandemiei", a mentionat intr-un comunicat Directia de Investigatie, Studii, Evaluare si Statistici (Drees).Centrul Drees a mai mentionat ca in ultimele doua saptamani numarul de teste antigen realizate in Franta a fost de cinci ori mai mare. Intre 1 martie si 27 decembrie s-au realizat in Franta peste 36 de milioane de teste, iar aproape 34 de milioane au fost teste PCR.