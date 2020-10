Tanara bosniaca musulmana, rasa in cap si batuta pentru ca avea o relatie cu un crestin. Reactia dura a autoritatilor din Franta

Este vorba de parintii tinerei si de trei dintre copiii lor, potrivit unor surse.Parintii au fost retinuti vineri seara, dupa incheierea procesului lor la Becancon, ei fiind condamnati in prima instanta la un an de inchisoare, dintre care patru cu suspendare, si la interdictie de acces pe teritoriul Frantei timp de cinci ani.Unchiul si matusa fetei, si ei condamnati la fel ca parintii, beneficiaza de statutul de refugiat.Tanara de 17 ani se va afla in grija autoritatilor franceze si atunci cand va deveni majora va primi permis de sedere in Franta.Cazul fetei bosniace a suscitat emotii puternice in Franta, iar in august ministrul Darmanin asigura ca persoanele vinovate vor fi expulzate dupa incheirea procedurilor judiciare.La audieri, tanara si familia iubitului sau, prezenta in momentul faptelor din 17 august, au afirmat ca fata a fost dusa in camera sa, batuta de cei patru adulti si rasa in cap de unchiul sau.Parintii, unchiul si matusa au recunoscut o parte din faptele care li s-au imputat si au sustinut ca tatal a fost cel care a ras-o pe fata in cap pentru a o pedepsi, ca sa nu mai iasa, dupa ce tanara ar fi fugit cu iubitul ei, cei doi lipsind patru zile. Iubitul tinerei este cu trei ani mai mare decat ea.