Franta anunta expulzarea a aproape 50 de persoane, suspecte de radicalizare

El anunta la jumatatea lui octombrie ca Franta vrea sa expulzeze de pe teritoriul sau 231 de straini aflati in neregula si urmariti din cauza unei radicalizari.In afara de cele 48 de expulzari, "jumatate dintre aceste 231 de persoane se afla in prezent in incapacitatea de a afe rau", a declarat ministrul.Aproximativ 50 dintre aceste persoane se afla in centre de retentie administrativa, in asteptarea expulzarii, iar alte 43 sunt plasate in arest la domiciliu, potrivit anturajului ministrului."Pe teritoriul francez exista in continuare peste 100 de straini intr-o situatie in neregula pe care ii suspectam de radicalizare", a precizat Darmanin.Ministrul a anuntat ca spera ca vizitele sale in Maroc, Tunisia , Algeria sau Rusia - tarile cele maireprezentate in randul strainilor radicalizati aflati in neregula in Franta - "vor accelera aceste expulzari".Aceste vizite, in cursul carora ministrul le-a prezentat autoritatilor respective o lista cu persoane care urmeaza sa fie expulazate, au "dat deja un anumit numar de rezultate", a declarat el.In total, "peste 450" de straini aflati in neregula, inscrisi intr-un fisier de semnalare in vederea prevenirii radicalizarii cu caracter terorist (FSPRT), au fost expulzati din Franta de la inceputul mandatului de cinci al presedintelui Emmanuel macron, a precizat Darmanin.