Cea mai vizitata tara din Europa ridica restrictiile pentru vaccinati

Vizitatorii trebuie sa detina un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 sau un test PCR negativ.Terasele cafenelelor si restaurantelor vor putea fi redeschise pe 19 mai, accesul la mese fiind permis pentru maximum sase persoane, iar restrictia de noapte va fi fi aplicata de la ora 21:00.Tot la 19 mai se redeschid si muzeele, cinematografele, teatrele si salile de concerte, dar si magazinele neesentiale.Evenimentele culturale si portive vor putea fi organizate cu 800 de persoane in interior si 1.000 in aer liber.Franta planuieste si alte masuri de relaxare, care vor fi luate insa gradual, in functie de evolutia pandemiei.Tara raporteaza zilnic peste 25.000 de cazuri de Covid, iar numarul deceselor a trecut de 100.000 de la inceputul pandemiei.