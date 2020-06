Franta, alegerile municipale: Anne Hidalgo, actualul primar al Parisului, realeasa cu peste 50% din voturi. Ecologistii avanseaza considerabil

Ziare.

Actual primar al Parisului, socialista Anne Hidalgo, a fost realeasa cu peste 50% din voturi, potrivit primelor estimari, in turul secund al municipalelor din Franta.Pe fondul urgentei reprezentate de problema climatica, partidele ecologiste europene s-au inscris pe un trend ascendent in mai multe tari si la diferite alegeri. In prezent, ministri ecologisti fac parte din guvernele Suediei, Finlandei, Austriei, precum si la nivelul landurilor germane.