Consilier guvernamental: Franta ar putea fi lovita de un al doilea val epidemic in noiembrie

"Exista temeri privind un al doilea val in noiembrie", a spus la postul de televiziune France 2 profesorul Jean-Francois Delfraissy, imunolog si presedinte al Consiliului stiintific care consiliaza guvernul in privinta gestionarii epidemiei.Franta se afla pe locul al saptelea in lume in ce priveste numarul deceselor de COVID-19, iar guvernul monitorizeaza atent cifrele pentru a decide daca sunt necesare noi restrictii sau masuri de izolare.Cel mai recent, la Marsilia programul barurilor si restaurantelor s-a redus, acestea urmand sa fie inchise intre orele locale 23.00-06.00 (21.00-04.00 GMT).Purtarea mastii de protectie devine obligatorie intre 26 august si 30 septembrie in toate spatiile publice deschise din oras, dupa ce anterior fusese impusa doar in unele zone.Ministerul francez al Sanatatii a raportat marti 3.304 noi infectari cu coronavirus, considerabil sub bilantul zilnic consemnat saptamana trecuta, insa se inregistreaza o inmultire a cazurilor in randul tinerilor.Numarul deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 30.544, dintre care 16 in ultimele 24 de ore.