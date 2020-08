Franta: Atacuri macabre asupra cailor. Animalele sunt crestate cu cutitul sau le sunt taiate urechile

Atacatorii tintesc cai si ponei din pasuni din Franta, inarmati cu cutite, iar autoritatile suspecteaza ca ar fi vorba de mutilari ritualice, potrivit The Guardian Animalele sunt gasite sangerand, cu cel putin o ureche taiata, deobicei cea dreapta, amintind de trofeele pe care le iau matadorii dupa ce se lupta cu taurii in coride."Nu excludam nicio ipoteza", a declarat Julien Denormandie, ministrul de externe francez.Doi atacatori au fost descoperiti intr-un sat din regiunea Bourgogne-Franche-Comte, acolo unde incercau sa atace animalele dintr-un adapost. Ei au intrat intr-o altercatie cu persoana care se ocupa de adapost, iar barbatul a transmis politistilor semnalmentele atacatorilor, care au reusit sa le faca portretele."Inainte aveam incredere sa imi las caii pe pajiste, acum simt un gol in stomac de fiecare data", a spus Nicolas Demajean, cel care se ocupa de adapostul Ferma Sperantei.Demajean a fost alertat de guitatul porcilor ca ceva nu este in regula. Unul dintre atacatori era inarmat cu un cosor cu care a reusit sa il raneasca pe Demajean, in timp ce celalalt atacator a lovit cu cutitul doi ponei. Ulterior, cei doi s-au urcat intr-o masina si au fugit de la locul faptei.Marti, un alt ponei tanar a fost atacat in Saone-et-Loire. Intr-un alt caz, unui cal i-au fost scoase organele, iar in iunie, un magarus care participa la targuri de Craciun a fost ucis cu bestialitate."Un cal temator nu poate fi prins. Doar acei cai care sunt obisnuiti cu oamenii se vor apropia si vor considera normal faptul ca li se pune un ham sau o sfoara in jurul gatului", a spus Aude Giraudet, doctor veterinar si sefa diviziei cabaline de la prestigioasa Scoala Nationala Veterinara de la Alfort, de langa Paris.