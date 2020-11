Franta cere "sa se faca totul pentru a evita escaladarea" in Sahara Occidentala

"Franta cere astazi sa se faca tot posibilul pentru a evita escaladarea si sa se revina cat mai curand la o solutie politica'', a declarat Ministerul Afacerilor Externe."Aceste evenimente demonstreaza importanta unei relansari rapide a procesului politic, care trece in special prin numirea cat mai curand posibil a unui nou emisar personal al secretarului general al Natiunilor Unite", a adaugat sursa citata.Trupele marocane au lansat vineri o operatiune in zona tampon Guerguerat, in extremitatea sudica a fostei colonii spaniole, pentru a redeschide un drum blocat spre Mauritania.Marocul, care controleaza aproximativ doua treimi din fosta colonie, doreste o ''autonomie sub control'', in timp ce Frontul Polisario, sustinut de Alger, militeaza pentru independenta si solicita un referendum pentru autodeterminare.Citeste si: Franta anunta expulzarea a aproape 50 de persoane, suspecte de radicalizare