Franta: Compania unde lucrau persoanele ranite cu o arma alba a produs un documentar despre atacurile contra Charlie Hebdo

"Three Days Of Terror: The Charlie Hebdo Attacks" (Trei zile de teroare. Atacurile de la Charlie Hbdo) este numele documentarului care a fost produs pentru posturile de televiziune HBO, BBC si France 2.Martori, ofiteri de politie si supravietuitori vorbesc in film despre seria de atacuri teroriste din ianuarie 2015, soldate in total cu 17 morti pe parcusul mai multor zile, potrivit site-ului companiei Premieres Lignes.Birourile companiei Premieres Lignes se afla in imediata apropiere a fostei redactii a publicatiei Charlie Hebdo, care dupa atacurile de acum cinci ani si jumatate a fost mutata intr-un loc tinut secret.Doi jurnalisti, angajati ai companiei Premieres Lignes ce erau intr-o pauza de fumat, au fost raniti in atacul cu arma alba comis vineri la Paris.Premierul francez Jean Castex, care s-a deplasat la locul incidentului, a anuntat ca principalul atacator a fost arestat. O a doua persoana se afla de asemenea in arest. O sursa din politie a declarat ca unul dintre suspecti este pakistanez, iar celalalt algerian.Atacul comis vineri survine dupa ce Charlie Hebdo a facut recent obiectul unor noi amenintari dupa ce saptamanalul a republicat la 2 septembrie caricaturile cu profetul Mohamed, in perspectiva deschiderii, la 10 noiembrie, a procesului complicilor autorilor atacurilor jihadiste din ianuarie 2015.La 7 ianuarie 2015, fratii Kouachi au atacat redactia saptamanalului Charlie Hebdo cu arme de lupta, ucigand 12 persoane, printre care caricaturistii Cabu si Wolinski, dupa care au fugit. Periplul lor s-a incheiat dupa cateva zile la o imprimerie din Dammartin-en-Goele, in apropierea Parisului, unde au fost lichidati intr-o operatiune de asalt a GIGN, unitatea pentru interventii speciale a jandarmeriei franceze.