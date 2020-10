Franta interzice un grup islamist, in urma uciderii profesorului Samuel Paty

Masura va fi adoptata in urma uciderii profesorului Samuel Paty, decapitat in 16 octombrie de un tanar de origine cecena, ca razbunare pentru prezentarea in clasa, la o lectie despre libertatea de exprimare, a unor caricaturi cu profetul Mahomed.'Este o lupta pentru securitate, cultura si educatie' a spus purtatorul de cuvant Gabriel Attal.Grupul interzis poarta numele unui cleric musulman palestinian, lider si co-fondator al miscarii Hamas, ucis in 2004. Hamas a dezmintit orice legatura cu grupul Yassin din Franta.