Franta, Marea Britanie si Germania contesta dreptul SUA de a reimpune sanctiuni ale ONU impotriva Iranului

Intr-un comunicat comun din partea celor trei tari, semnatare ale acordului din 2015 asupra programului nuclear cu Teheranul, ministrii au subliniat ca Washingtonul s-a retras din acest acord in 2018 si din acest motiv nu are dreptul sa activeze aceasta clauza pentru reimpunerea de masuri punitive."Orice decizie si actiune care va fi luata pe baza acestei proceduri (...) va fi de asemenea incapabila sa aiba vreun efect legal", se spune in comunicat.SUA a anuntat sambata ca au activat mecanismul "snapback" prin care eticheteaza Iranul drept "cel mai mare la nivel mondial stat-sponsor al terorismului si antisemitismului".Acordul din 2015 a fost semnat de Iran , SUA, Franta, Germania si Regatul Unit - alaturi de Rusia si China - pentru a limita activitatile nucleare ale Iranului, in schimbul ridicarii sanctiunilor economice impotriva sa. Marile puteri mondiale au atentionat Iranul impotriva incercarii de a se dota cu bombe nucleare, intentie pe care Teheranul o neaga.Acordul este de asemenea intarit prin Rezolutia 2231 a ONU.Berlinul, Parisul si Londra au anuntat ca sustin aceasta rezolutie si acest acord in integralitatea lor. "Am lucrat neobosit pentru a salva acordul asupra programului nuclear iranian si ne mentinem acest angajament", se adauga in comunicat.La randul sau, seful diplomatiei europene Josep Borrell, coordonator al Planului comun de actiune cuprinzator (JCPOA, denumirea oficiala a acordului asupra programului nuclear cu Iranul) a reactionat si a declarat ca va face tot ce sta in puterea lui pentru a mentine acest acord.Statele Unite au proclamat unilateral in cursul noptii de sambata spre duminica ca sanctiunile Natiunilor Unite contra Iranului sunt din nou in vigoare si au promis sa ii pedepseasca pe cei care le incalca, intr-un gest care risca sa mareasca izolarea lor, dar si tensiunile internationale.