Franta: Parintii care si-au torturat si ucis fetita, condamnati la 30 ani de inchisoare

Parintii fetitei de 8 ani din Sarthe (Franta), care a murit in 2009, ca urmare a actelor de tortura si barbarie ce i-au fost aplicate, au fost condamnati, marti, la 30 ani de inchisoare, neputand solicita eliberarea pe cautiune inainte de a ispasi 20 de ani.

Parchetul solicitase pedeapsa maxima in cazul cuplului ucigas - Eric Sabatier (de 40 ani) si Virginie Darras (33 de ani)-, anume 30 de ani inchisoare, fara posibilitatea de eliberare conditionata.

Curtea de jurati din Sarthe i-a gasit vinovati de acte de tortura si barbarie comise incepand cu 2003, cat si de denunt mincinos. Cei doi o declarasera disparuta pe Marina, fiica lor, la 9 septembrie 2009, declansand cercetari inutile, desi fetita era deja moarta, potrivit Le Matin.

La doua zile dupa ce a declarat falsa disparitie, constrans de dovezi si marturii, tatal a cedat si i-a dus pe anchetatori pana la corpul fetitei. Era imbracat intr-o panza, infasurata cu 10 saci menajeri, ingropat in beton, intr-un container. Corpul gol al micutei fusese in prealabil ascuns in congelator, timp de cateva zile.

Din 11 iunie 2012, data inceperii procesului, curtea a examinat indelung faptele si personalitatile acuzatilor care au recunoscut ca o batusera, umilisera si torturasera pe fetita de la varsta de doi ani, pana la moartea sa, fara a reusi totusi sa explice de ce.

"Nu gasesc cuvinte de ce, cum si ce am putut sa-i fac fiicei mele", ar fi declarat de-a lungul procesului Virginie Darras. Apoi, adresandu-se Marinei, fetitei decedate: "Te-am iubit pana in ziua cand totul a deraiat. Te-am umilit pana la tortura si tu ne-ai ajutat pana la a ne proteja. Nu merit iertare, mai ales din partea ta".

Cuplul mai avea patru copii, dintre care unul mai mare din prima casatorie a mamei, dar niciunul dintre ei nu ar fi fost supus torturii ca Marina.