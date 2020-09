Franta raporteaza aproape 10.000 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore

Cele 46 decese inregistrate in intervalul mentionat ridica la 31.045 numarul de persoane rapuse de noul virus in Hexagon.Si numarul pacientilor aflati la terapie intensiva a crescut cu 508 persoane in ultima saptamana, doar in ultimele 24 de ore fiind internati la ATI 29 de pacienti.862 de focare sunt confirmate ca fiind active pe teritoriul tarii.