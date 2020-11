Franta relaxeaza restrictiile, dupa ce numarul de contaminari a scazut. Ce au voie oamenii sa faca

Aceasta relaxare survine dupa aproape o luna de carantina stricta, care a facut ca numarul de contaminari zilnice sa scada vineri pana la 12.450, de la peste 60.000 de cazuri cate se inregistrau la inceputul lui noiembrie in Franta.Timp de mai multe saptamani, intreprinzatorii francezi din domeniul comertului au cerut ca toate magazinele sa fie redeschise.Francezii vor putea iesi acum la o distanta de pana la 20 de km de locuinte, pentru exercitii fizice, timp de pana la trei ore pe zi. Inainte de aceasta, ei puteau iesi din casa doar pentru o ora si numai pe o raza de maxim 1 km de domiciliu.Restaurantele, barurile si spatiile de evenimente raman deocamdata inchise.Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire a anuntat sambata prelungirea ajutoarelor de stat pentru industria ospitalitatii.CITESTE SI: Carantina a dat rezultate. Cum a scazut rata de infectare sub 1% in Marea Britanie