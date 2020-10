Franta, Rusia si Statele Unite denunta atacurile din teritoriul Nagorno-Karabah: Reprezinta "o amenintare inacceptabila pentru stabilitatea regiunii"

Intr-un comunicat, ministrii de externe ai celor trei tari au "subliniat fara nicio rezerva ca atacurile recente ce ar fi vizat instalatii civile", atat in zona de conflict, cat si in Armenia si Azerbaidjan, precum si "caracterul disproportionat al acestor atacuri constituie o amenintare inacceptabila pentru stabilitatea regiunii".Jean-Yves Le Drian, Mike Pompeo si Serghei Lavrov au "condamnat cu cea mai mare fermitate escaladarea violentei neasteptata si periculoasa survenita in interiorul si in afara zonei de conflict din Nagorno-Karabah".Ei "au lansat un nou apel la incetarea imediata si fara conditii a focului" si au indemnat Baku si Erevan "sa se angajeze din acest moment in reluarea procesului de pace, sprijinindu-se pe principiile fundamentale aplicabile si pe textele internationale pertinente binecunoscute de cele doua parti".Fortele separatiste armene din Nagorno-Karabah, sprijinite de Erevan, si armata azera au continuat luni fara incetare luptele, marcate in special de bombardamente in zone urbane ce starnesc temeri despre noi victime in randul civililor.Noi "tiruri intense de rachete" au vizat capitala separatista, Stepanakert, cu o populatie de 50.000 de locuitori.Ca si in ajun, Azerbaidjanul a afirmat ca zone civile au fost vizate de tirurile armene, in special de rachete, mai ales Gandja, al doilea oras al tarii situat la 60 de kilometri de linia de contact, sau Beylagan.Atat de partea armeana, cat si de cea azera, corespondenti ai agentiei France Presse au vazut numeroase locuinte distruse.