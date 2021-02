Franta si Germania se opun categoric acordarii unor privilegii persoanelor vaccinate: "Ar fi incorect fata de cei care inca nu s-au vaccinat"

Liderul francez respinde si el ideea

Certificate cu rol medical

"Atat timp cat numarul persoanelor vaccinate inca este mult mai mic decat al celor care asteapta vaccinare, statul nu trebuie sa trateze diferit cele doua grupuri. In plus, trebuie sa se demonstreze clar daca persoanele vaccinate nu mai sunt contagioase", a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel , intr-un interviu acordat publicatiei Frankfurter Allgemeine Zeitung. Angela Merkel a reiterat ca nu va accepta ca vaccinarea anticoronavirus sa devina obligatorie. "Eu nu recomand asa ceva. Noi am spus ca nu va exista obligativitatea vaccinarii. Si nici nu cred ca va fi necesar, dat fiind ca exista o rata ridicata de disponibilitate pentru vaccinare", a subliniat Angela Merkel.La randul sau, Administratia Emmanuel Macron a respins ideea vaccinarii obligatorii si posibilitatea acordarii de privilegii persoanelor vaccinate, argumentand ca acest lucru ar fi o limitare a libertatilor. "In momentul actual, nu le putem oferi drepturi suplimentare persoanelor care au fost vaccinate in raport cu cei care nu au acces. Campania de vaccinare se deruleaza progresiv. Ar fi extrem de incorect si paradoxal sa le spunem persoanelor care nu sunt vaccinate ca nu au dreptul sa iasa ori sa reia anumite activitati", a declarat Clement Beaune, secretarul de Stat francez pentru Afaceri Europene, pentru postul BFMTV."Eu ma opun in continuare unui pasaport de vaccinare, care imi pare o atingere adusa libertatilor. Eu sunt o iubitoare de libertate si mi-ar fi greu sa imi imaginez o astfel de situatie. Daca se va ajunge la acest lucru, ar fi un regres", a afirmat, la randul sau, Roselyne Bachelot, ministrul francez al Culturii, conform postului France24. Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au stabilit, in ianuarie, sa mentina deschise frontierele pentru calatorii esentiale.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca certificatele de vaccinare vor avea doar rol medical "Am discutat si despre problema certificatelor de vaccinare. Si cred ca putem fi de acord asupra elementelor comune care sunt incluse in certificate, pentru scopuri medicale, iar, intr-o etapa viitoare, daca si in ce circumstante aceste certificate pot fi folosite. Deci, in privinta certificatelor de vaccinare, vreau sa fiu foarte clar in asupra acestui subiect, suntem foarte precauti in aceasta privinta, cred ca este important sa observam ca atunci cand cineva a fost vaccinat sa poata dovedi acest lucru.Dar, in acest moment, nu este realist sa evaluam toate consecintele acestor certificate", a declarat Charles Michel pe 22 ianuarie, dupa un summit UE. La randul sau, Comisia Europeana a dat asigurari ca vaccinarea impotriva coronavirusului nu va fi obligatorie , subliniind ca nu vor exista drepturi diferite in functie de optiune. Nici Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu recomanda introducerea asa-numitelor "pasapoarte de vaccinare".Nu este clar daca vaccinarea va opri raspandirea coronavirusului si nici cat dureaza imunitatea. In plus, nu este clar cat timp sunt imune persoanele care s-au vindecat de Covid-19 si daca ar trebui sa primeasca vreun certificat. De asemenea, unele persoane au contraindicatii privind vaccinarea.