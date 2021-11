Franța va testa taxiuri zburătoare. Vor fi puse în funcțiune până la Jocurile Olimpice din 2024 VIDEO

Franţa vrea să stabilească două rute de zbor pentru taxiuri electrice zburătoare în apropierea capitalei, până la Jocurile Olimpice de vară din 2024.

În lunile care urmează, Franţa va începe să testeze taxiuri zburătoare în apropierea Parisului. Autorităţile vor ca, în urma testelor, să se creeze două rute. Una dintre acestea va lega aeroportul Le Bourget de Paris-Charles de Gaulle, iar cealaltă va face legătura între două suburbii din sud-vestul capitalei.

Scopul final este ca taxiurile zburătoare să fie puse în funcţiune până la Jocurile Olimpice de vară din 2024.

