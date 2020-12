Franta va acorda un ajutor de 30.000 de euro pescarilor afectati de Brexit. Ce prevede acordul post-Brexit

Ministerul francez al Marilor a prezentat joi mai multe masuri, in cadrul unui plan de sustinere a pescarilor si angrosistilor in urma anuntariiacordului."Pescarii si angrosistii vor putea sa beneficieze de un ajutor forfetar in valoare de pana la 30.000 de euro, in functie de dependenta lor de produse capturate in apele britanice", a anuntat intr-un comunicat ministerul francez."Guvernul urmeaza sa prezinte in curand planul complet de sustinere a pescarilor francezi", anunta ministerul.Acest plan prevede, de asemenea, o compensare, pe o perioada limitata de timp, a unei parti a pierderilor din cifra de afaceri a intreprinderilor dependente de apele britanice.Intre masurile pe termen mediu si lung se afla o prelungire a activitatii partiale de lunga durata a salariatilor (somaj partial) intreprinderilor dependente de apele britanice, un ajutor in vederea unei restructurari - cu titlul de plan de salvare a locurilor de munca ale intreprinderii - sau posibilitatea "validarii experientei acumulate ori reconversiei in sectorul maritim".Planul prevede, de asemenea, ajutoare pentru investitii in cadrul Planului de relansare si in cadrul Fondului european pentru afaceri maritime si pescuit (FEAMP).In cazul navelor care depind de apele britanice si doresc sa-si inceteze activitatea, urmeaza sa fie pus la punct un "plan de iesire din flota".Acordul post-Brexit prevede o perioada de tranzitie - pana in vara lui 2026 - in vederea renuntarii la 25% din capturile europene, care se ridica la valoare de 650 de milioane de euro si o renegociere anuala dupa aceasta perioada de tranzitie.Pescarii din UE isi vor pastra, pana in vara lui 2026, un acces garantat la zone situate la 6-12 mile nautice in largul coastelor britanice (ape teritoriale), in care se duceau in mod traditional.Incepand de la 1 ianuarie urmeaza sa fie lansate negocieri cu Regatul Unit in vederea stabilirii cotelor stocurilor comune, subliniaza in acest comunicat Ministerul francez al Marii.Citeste si: Mesajul de Craciun al Papei Francisc: Zidurile nationalismului nu reprezinta o solutie pentru a stopa pandemia