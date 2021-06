Franta vrea sa-i oblige pe medici sa se vaccineze

"Obiectivul nostru este ca pana in septembrie, cel putin 80% dintre angajatii din caminele de batrani si unitatile medicale sa primeasca cel putin o doza de vaccin", au scris ministrii Sanatatii, Olivier Veran, si al Autonomiei, Brigitte Bourguignon, in aceasta scrisoare adresata directorilor de spitale si caminelor de batrani, datata luni."In caz contrar, vom deschide calea pentru vaccinarea obligatorie pentru angajatii din domeniul sanitar ", au adaugat ei, desemnand in special caminele de batrani si unitatile de tratament de lunga durata dedicate persoanelor de peste 60 de ani si aflate, de obicei, in custodia unor spitale (USLD) unde "doar 55% dintre angajati au primit cel putin o doza de vaccin"."Acest lucru este insuficient si nu este o situatie normala in ceea ce priveste fragilitatea rezidentilor, intr-un context de amenintari legate de aparitia si raspandirea anumitor variante ingrijoratoare", au insistat cei doi ministri.Guvernul francez a precizat astfel pentru prima data obiectivul sau de acoperire a vaccinarii in randul personalului medical, dupa mai multe avertismente.Marti dimineata, ministrul Sanatatii, Olivier Veran, a amenintat din nou la radio FranceInfo ca va face vaccinarea "obligatorie" in septembrie pentru personalul medical daca "munca de convingere" nu este suficienta pe timpul verii.