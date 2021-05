Celebru frate al lui Osama Bin Laden a fost eliberat din inchisoare

Fostul presedinte al Grupului Bin Laden , cea mai mare companie de constructii din Arabia Saudita, s-a reunit saptamana trecuta cu familia sa in orasul Jeddah din Marea Rosie dupa ce a fost eliberat dintr-un loc de detentie nedivulgat, au declarat pentru AFP doua persoane apropiate familiei sale.Nu era clar daca eliberarea lui Bakr, un magnat in anii '70 vazut odata ca un important agent de putere, a fost provizorie, deoarece miscarile sale sunt inca restranse, a spus una dintre surse."A fost eliberat si i s-a spus sa ramana acasa", a declarat sursa.Familia sa este "bucuroasa", a spus a doua sursa, adaugand ca spera ca eliberarea sa nu va fi un gest temporar de bunavointa din partea guvernului spre sfarsitul lunii sfinte musulmane a Ramadanului.Bakr bin Laden a fost arestat in noiembrie 2017 impreuna cu alti doi frati ai sai, Saad si Saleh, intr-o "epurare" care a vizat sute de printi, ministri si oameni de afaceri sub aparenta unei campanii anticoruptie fara precedent, initiata atunci de printul mostenitor Mohammed bin Salman. Acestia au fost retinuti saptamani la rand in luxosul hotel Ritz-Carlton din Riad, multi dintre ei, intre care Saad si Saleh, fiind eliberati in urma unor aranjamente financiare cu guvernul.Detractorii puterii de la Riad sustin in schimb ca prin respectiva campanie printul mostenitor a incercat sa suprime disidenta si pe potentialii concurenti.Impotriva lui Bakr bin Laden, care are 75 de ani, nu a fost prezentat public niciun act de acuzare, iar acesta a negat ca a incalcat vreo lege.Grupul BinLadin, intreprindere familiala creata in 1931 de tatal fostului lider Al-Qaida, s-a impus in timp ca un gigant al constructiilor in regatul saudit, dar in ultimii ani s-a confruntat cu dificultati financiare, dupa prabusirea preturilor la petrol.Dupa campania din 2017, statul saudit a preluat controlul grupului, ca urmare a "transferarii" de catre cei trei frati a 36,2% din societate catre o companie de stat.