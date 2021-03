Freedom House: Democratia mondiala este "sub asediu" din cauza cresterii numarului liderilor autoritari

"Anul trecut, forte autoritare opresive si adesea violente au inclinat inca o data ordinea internationala in favoarea lor, exploatand atat avantajele sistemelor nedemocratice cat si slabiciunile democratiilor in criza", noteaza ONG-ul in raportul sau despre situatia drepturilor politice si a libertatilor civile in lume. Documentul semnaleaza in special influenta "maligna" a Chinei , "cea mai populata dictatura din lume" si care in anul 2020 "si-a intensificat campania globala de dezinformare si cenzura pentru a contracara consecintele musamalizarii focarului initial de coronavirus, care a obstructionat grav un raspuns global rapid in primele zile ale pandemiei". Pe masura ce COVID-19 s-a raspandit in timpul anului , guvernele din tot spectrul democratic au recurs in mod repetat la o supraveghere excesiva, restrictii discriminatorii asupra libertatilor cum ar fi cele de miscare si de intrunire, precum si la aplicarea arbitrara si violenta a unor asemenea restrictii de catre politie si actori non-statali", remarca Freedom House.Despre Romania aceasta organizatie noteaza in primul rand ca "alegerile concurentiale au asigurat alternante periodice la putere".In Romania "libertatile civile sunt in general respectate, dar au fost supuse unei presiuni crescande in timp ce interese politice inradacinate au actionat impotriva eforturilor civice si institutionale de combatere a coruptiei sistemice", scrie Freedom House.Pe de alta parte, conform evaluarii ONG-ului "discriminarea impotriva minoritatilor si a altor grupuri vulnerabile este o problema veche, la fel si controlul asupra principalelor mass-media de catre oameni de afaceri cu interese politice".