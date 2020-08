Fundatia muzicianului Leonard Cohen protesteaza dupa folosirea piesei "Hallelujah" in campania lui Trump

Un cover al acestui cantec a fost difuzat in momentul in care presedintele american Donald Trump a acceptat in mod oficial nominalizarea din partea Partidului Republican pentru a participa la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, in ultima seara a RNC, eveniment desfasurat in perioada 24-27 august.Avocata Fundatiei Cohen, Michelle Rice, a spus ca analizeaza in aceasta perioada o serie de optiuni legale pentru a pedepsi utilizarea acelui cantec "intr-o incercare nerusinata de a politiza si de a exploata intr-o astfel de maniera sfruntata piesa 'Hallelujah', unul dintre cele mai importante cantece din catalogul Cohen". Declaratia avocatei a fost preluata de numeroase companii mass-media americane, inclusiv de site-urile Deadline si Variety.Reprezentantii grupului Sony /ATV Publishing au precizat la randul lor ca au respins in mod expres o solicitare din partea Partidului Republican, care dorea sa difuzeze acel cantec in timpul RNC.Nu este pentru prima data cand un muzician protesteaza fata de utilizarea de echipa presedintelui Trump a unui cantec in campanii electorale.Familia lui Tom Petty a anuntat in luna iunie ca regretatul muzician nu si-ar fi dorit ca unul dintre cantecele sale sa fie folosite intr-o "campanie a urii" dupa ce echipa lui Donald Trump a difuzat single-ul "I Won't Back Down" intr-un miting electoral ce a avut loc in orasul Tulsa din statul Oklahoma. Ozzy Osbourne , Elton John, trupa The Rolling Stones si Adele l-au criticat la randul lor pe Donald Trump pentru folosirea unor cantece din repertoriile lor la o serie de evenimente politice.