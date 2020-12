VIDEO Furtuna Bella continua sa cauzeze probleme. Intreruperi ale curentului electric in Franta si Marea Britanie

Potrivit informatiilor furnizate de Aeroports de Paris (ADP), "traficul aerian a revenit la normal" dupa ce, in momentul intensitatii maxime a furtunii Bella, 37% din zborurile de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle din nordul Parisului au fost amanate, in medie, cu 50 de minute.Pe de alta parte, nu s-au inregistrat intarzieri in cazul decolarilor de pe aeroportul Orly, situat in sudul capitalei Frantei, care are "o pista bine orientata in raport cu vantul", a subliniat ADP.Trei avioane a caror destinatie initiala era Roissy au fost redirectionate catre Orly. Este vorba de zboruri din Grecia, Elvetia si Liban . O aeronava Aeroflot a aterizat la Amsterdam, in timp ce un avion De Luxair s-a intors pe aeroportul din Luxemburg de unde decolase.In Bretania si Normandia, in vestul Frantei, precum si in nord, primele regiuni franceze care au fost afectate de furtuna duminica dimineata, aproximativ "18.000 de locuinte au din nou curent electric", a anuntat duminica seara Enedis, compania care gestioneaza reteaua de energie electrica.In schimb, aproximativ 34.000 de locuinte continuau sa fie private de electricitate in estul si centrul Frantei, pe masura ce furtuna s-a deplasat.Rafale puternice au fost observate si in Regatul Unit, in noaptea de sambata spre duminica. Vantul a suflat cu 170 de km/ora pe Insula Wight din sudul Angliei.Furtuna a dus la intreruperi de energie electrica, care au fost apoi restabilite duminica in marea majoritate a cazurilor, in peste 20.000 de locuinte din Tara Galilor, precum si intarzieri in traficul feroviar in mai multe regiuni din Marea Britanie din cauza caderilor de copaci sau a inundatiilor.Intemperiile au avut loc dupa ce inundatiile au afectat deja Anglia, 1.300 de locuinte fiind evacuate langa Bedford dupa o crestere puternica a nivelului apei in ziua de Craciun.Vremea rea a continuat si dupa trecerea furtunii Bella.Duminica seara, serviciile meteorologice din Marea Britanie au emis un avertisment de averse de zapada si lapovita in nordul Angliei, Scotia si Irlanda de Nord.Citeste si: Liubov Sobol, o apropiata a disidentului rus Navalnii a fost eliberata dupa 48 de ore de detentie