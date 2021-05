Peste 100 de raniti si 11 morti in China, in urma unei furtuni puternice. Momentul in care un biciclist este lovit din plin de o prelata VIDEO

Furtuna, insotita de vanturi violente, s-a abatut vineri seara asupra localitatii Nantong, in partea de nord a estuarului fluviului Yangtse. Potrivit primarului orasului , furtuna a ucis 11 persoane si a provocat 102 raniti, in timp ce 3.050 de localnici au fost evacuati.Victimele au pierit in urma unor copaci smulsi, stalpi de electricitate prabusiti, sau impinsi in cursurile de apa de vanturile puternice, a precizat primarul pe reteaua de socializare Weibo.Un vas de pescuit s-a rasturnat, aruncand cei 11 membri ai echipajului in apa. Doar doi dintre ei au fost recuperati, ceilalti 9 fiind dati disparuti."Numeroase locuinte au fost afectate", se arata in comunicat.Potrivit unei informatii publicate pe Toutiao.com, furtuna a fost insotita de grindina cu bucati de gheata cu diametrul de 3 centimetri.Orasul Nantong, din provincia Jiangsu (estul tarii), are o populatie de 8 milioane de locuitori pe vastul sau teritoriu.