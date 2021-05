Noile poluri de putere in ordinea internationala: ministrii de externe din G7 urmaresc sa consolideze un front comun impotriva Chinei

A doua zi dupa o cina dedicata programelor nucleare iranian si nord-coreean, sefii diplomatiilor din clubul acestor tari bogate s-au concentrat marti asupra Chinei, un actor economic cheie a carui dorinta de a se afirma ca putere militara si de a-si exercita influenta in lume ingrijoreaza capitalele occidentale."Scopul nostru nu este sa incercam sa oprim China ", a declarat luni reporterilor secretarul de stat american Antony Blinken."Ceea ce incercam sa facem este sa sustinem ordinea internationala bazata pe reguli si in care tarile noastre au investit atat de mult in ultimele decenii (...) nu doar in beneficiul propriilor cetateni, ci si al popoarelor din intreaga lume, inclusiv din China ", a adaugat el.Blinken a promis o "cooperare solida" cu Marea Britanie pentru a face presiuni asupra Beijingului in privinta reprimarii miscarii pro-democratice din Hong Kong si a minoritatii musulmane uigure din regiunea Xinjiang, calificata drept genocid de catre Washington Fostul secretar de stat american, Hillary Clinton , a declarat ca democratiile trebuie sa "puna presiuni enorme asupra Chinei in fata tribunalului opiniei publice" in cadrul unei interventii in cadrul think tank-ului Chatham House din Londra.Pe baza "relatiei lor speciale", Marea Britanie si SUA au adoptat abordari comune in domeniul politicii externe, in special fata de Rusia si China.In cadrul unei conferinte de presa, luni, ministrul britanic de externe Dominic Raab, a carui tara detine presedintia G7, a declarat ca "usa este deschisa" pentru imbunatatirea relatiilor cu China, pentru a colabora intr-o maniera "constructiva" in special in privinta schimbarilor climatice."Dar aceasta depinde de comportament si de actiuni", a adaugat el.In afara de China, ministrii de externe din cele sapte state au discutat si despre criza din Myanmar dupa lovitura de stat, situatia din Libia si razboiul din Siria Totodata, alte subiecte abordate au fost violentele din Etiopia, Iran si Coreea de Nord, Somalia, Sahel si Balcani.Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat ca a discutat cu secretarul de stat american Antony Blinken despre ultima runda de discutii pe dosarul nuclear iranian de la Viena.Josep Borrell a calificat aceste negocieri drept "dificile" si a salutat revenirea la reuniunile cu prezenta fizica: "asa se construieste consensul si se fac acorduri", a spus el.Intalnirile au loc conform unui protocol strict, cu delegatii reduse, pastrand distanta si cu utilizarea unor despartitoare transparente.Guvernul britanic a anuntat marti ca ministrii de finante din G7 se vor intalni pe 4 si 5 iunie la Londra.La Londra au fost invitati, pe langa ministrii de externe ai G7, reprezentanti din partea UE, Indiei, Australiei, Coreei de Sud, Africii de Sud si ASEAN.Dupa ce a parasit UE, Marea Britanie si-a indreptat atentia spre regiunea Asia-Pacific. Londra doreste, de asemenea, angajamente globale mai ample si mai puternice pentru a combate schimbarile climatice, pregatindu-se in acelasi timp sa gazduiasca conferinta ONU privind clima (COP26) in noiembrie.