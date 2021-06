Puterile G7 au lansat un plan de infrastructura pentru a rivaliza cu China. "Nu este vorba de a determina tarile sa aleaga"

Acest proiect de mare anvergura numit "Build Back Better World" ar trebui sa ajute aceste tari sa-si revina dupa pandemie, axandu-se pe climat, sanatate, digital si lupta contra inegalitatilor, anunta Casa Alba intr-un comunicat.Administratia americana estimeaza ca sute de miliarde de dolari vor putea fi mobilizati, in special datorita sectorului privat."Nu este vorba de a determina tarile sa aleaga intre SUA si China . Este vorba de a le propune o alta viziune si o alta abordare", a asigurat un inalt responsabil american. Reuniti pana duminica la Carbis Bay, in sud-vestul Angliei, sefii de state si guverne din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada Japonia si Statele Unite se straduiesc sa-si arate bunele intentii, chiar daca tensiunile din jurul Irlandei de Nord au alterat atmosfera.