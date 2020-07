Gala American Music Awards va avea loc anul acesta in luna noiembrie

Nominalizarile, bazate pe vanzarile de albume si single-uri, difuzarile radio, accesarile online si turnee, vor fi anuntate in luna octombrie.American Music Awards recompenseaza artisti care reprezinta diverse genuri muzicale.Ceremonia din 2019, la care Taylor Swift a fost desemnata artistul anului, a fost urmarita de peste 6,7 milioane de americani, find al doilea cel mai vizionat eveniment in randul publicului comercial (cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani) dupa gala Oscar , care avusese loc cu noua luni mai devreme.Taylor Swift l-a depasit anul trecut pe Michael Jackson , din punct de vedere al numarului de trofee AMA primite. Cantareata are in palmares 24 de astfel de premii, Michael Jackson, 23, iar grupul Alabama, 22.