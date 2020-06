Gala Globurile de Aur din 2021 va fi amanata cu doua luni

Ziare.

Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), care organizeaza ceremonia, a facut acest anunt luni. Cu doar o saptamana inainte, Academia de film americana (AMPAS) a anuntat ca cea de-a 93-a editie a galei premiilor Oscar va fi amanata cu doua luni si va avea loc pe 25 aprilie 2021 din cauza pandemiei de COVID-19."Pentru a ajusta atat productiile interne, cat si pe cele internationale de film si televiziune, HFPA va anunta o serie de reguli viitoare despre eligibilitate, perioada de votare si calendarul revizuit al nominalizarilor in saptamanile urmatoare", au transmis reprezentantii acestei asociatii.Conform noului calendar, rezultatele de la gala Globurilor de Aur ar putea influenta votul pentru stabilirea nominalizarilor la premiile Oscar, intrucat acest proces va debuta abia pe 5 martie 2021.De obicei, Globurile de Aur erau atribuite in prima duminica a anului, in debutul sezonului premiilor de la Hollywood. Editia din acest an a avut loc pe 5 ianuarie, iar HFPA a anuntat sase zile mai tarziu ca Tina Fey si Amy Poehler vor prezenta ceremonia din 2021.Luni, HFPA nu a oferit detalii despre viitorul format al galei Globurilor de Aur, insa a precizat ca evenimentul va fi transmis in direct de postul NBC de la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills.Globurile de Aur sunt atribuite in urma voturilor exprimate de un grup de 85 de jurnalisti de la publicatii internationale care scriu despre productiile realizate la Hollywood. Prin comparatie, aproximativ 8.500 de membri ai AMPAS pot sa voteze pentru stabilirea castigatorilor premiilor Oscar.Tot saptamana trecuta, organizatorii galei BAFTA au decis, dupa anuntul facut de AMPAS, sa amane ceremonia din 2021 pe 11 aprilie - cu doua saptamani inainte de gala premiilor Oscar.