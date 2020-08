Garda de Coasta italiana a evacuat 49 de persoane aflate pe o nava de salvare inchiriata de Banksy

The Louise Michel, a rescue boat funded by British street artist Banksy that started operating last week, is trying to find a safe port and has issued urgent calls for help https://t.co/jEG7cGsMQH pic.twitter.com/i9BFKIoHJl - Reuters (@Reuters) August 29, 2020

"Avand in vedere periculozitatea situatiei, Garda de Coasta a trimis la fata locului o nava de patrulare de la Lampedusa care a imbarcat 49 de persoane considerate cele mai fragile, printre care 32 de femei, 13 copii si patru barbati", a anuntat aceasta intr-un comunicat."Louise Michel", care a salvat pe mare in total 219 migranti in doua operatiuni, se afla intr-o "zona de cautare si salvare" a statului Malta - spatiul in care statele sunt obligate sa le acorde asistenta ambarcatiunilor in dificultate.Insa "din cauza deteriorarii asteptate a conditiilor meteorologice maritime in regiune", Malta a contactat Garda de Coasta italiana pentru aceasta operatiune, precizeaza comunicatul.Nava umanitara, care numara doar zece membri ai echipajului, a lansat un apel la ajutor in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce o persoana a murit la bord.Dupa o prima operatiune de salvare de joi, aceasta a anuntat ca a recuperat vineri 130 de noi migranti aflati in deriva la bordul unei barci pneumatice care lua apa.Nava era, din cauza suprapopularii, incapabila sa avanseze, iar 33 de persoane au ramas pe o pluta amarata la nava.Ambarcatiunea, numita dupa o anarhista franceza din secolul al XIX-lea si decorata cu un grafitti de artistul britanic Banksy, a fost inchiriata in cel mai mare secret.