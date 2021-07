Gardieni de inchisoare filmati in timp ce lovesc cu brutalitate si umilesc detinuti, in Italia VIDEO

Directorul penitenciarului, suspendat din functie

Ministrului Justitiei i se cer explicatii

Bataia a avut loc la 6 aprilie 2020, in Inchisoarea Santa Maria Capua Vetere, la nord de Napoli Imaginile inregistrate de camere de supraveghere au fost difuzate miercuri, 30 iunie, de catre cotidianul Domani si au provocat un val de condamnari din partea clasei politice, dar si unele mesaje de sustinere a supraveghetorilor.Ministrul Justitiei Marta Cartabia a denuntat o "ofensa si un utraj adus demnitatii detinutilor si uniformei pe care fiecare femeie si barbat din personalul penitenciar trebuie sa poarte cu onoare" si a cerut o examinare completa a ceea ce s-a intamplat.Parchetul a deschis o ancheta, anul trecut, dupa depunerea unor plangeri care denuntau violente din partea agentilor penitenciari, la o zi dupa un protest, cauzat de anuntarea unui caz pozitiv COVID-19 in randul detinutilor.In total, 52 de membri ai personalului penitenciar au fost arestati sau au fost anuntati ca impotriva lor s-au declansat urmariri saptamana aceasta, suspectati de tortura, violenta si abuz de putere.Instructia vizeaza in total 110 persoane.Intre aceste persoane se afla seful Politiei Penitenciare a inchisorii, doi comisari si trei inspectori.Directorul regional al Administratiei Penitenciare a fost suspendat din functie.Inregistrarea video, care are peste sase minute si care este o compilatie din imagini filmate de camere de supraveghere plasate pe culoarele si scarile inchisorii, surprinde zeci de supraveghetori, multi dintre ei echipati cu casti si scuturi, atacand in mod brutal detinuti.Detinutii incearca sa se apere, trec printr-un cordon de gardieni si sunt loviti in cap, cu picioarele si cu bastoane.Unii dintre ei se tarasc pe jos, suferind in mod evident.Un detinut in scaun rulant este lovit in spate, iar cel putin alti trei barbati sunt batuti in timp ce se afla la podea.Unii dintre detinutii acestei inchisori - de securitate medie si inalta, in care sunt incarcerate peste 900 de persoane - au fost obligati in acea zi sa se dezbrace pentru a fi batuti, iar altii au fost plasati la izolare in mod arbitrar, potrivit unor marturii citate de parchet.Schimburi de mesaje text intre gardieni arata ca operatiunea - la care au luat parte peste 280 de functionari din cadrul Politiei Penitenciare - a fost planificata si conceputa ca represalii."Maine, cu parul, ii sacrificam ca pe niste vitei", scrie un supravietuitor, potrivit parchetul.Marta Cartabia a convocat o reuniune de urgenta miercuri cu directorul Administratiei Penitenciare si inspectorul general al inchisorilor, in care au convenit ca este necesara o actualizare a sistemului de camere de supraveghere a sistemului penitenciar si o consolidare a formarii personalului penitenciar."Participantii au condamnat cu cea mai mare fermitate violenta si umilirea detinutilor, care nu poate fi nici justificata si nci scuzata", a subliniat intr-un comunicat ministrul.Liderul Partidului Democrat (PD, centru-stanga) Enrico Letta a denuntat aceste fapte drept "intolerabile" si i-a cerut Martei Cartabia sa prezinte explicatii in Parlament.Extrema dreapta, in schimb, si-a exprimat solidaritatea cu supraveghetorii si reproseaza cotidianului Domani faptul ca a publicat fotografii ale unora dintre acuzati.Liderul Ligii (extrema dreapta) Matteo Salvin a anuntat la postul de radio CRC ca viziteaza inchisoarea joi.