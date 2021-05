Un general care a condus campania de vaccinare din Canada, suspectat de hartuire sexuala

Generalul Dany Fortin, care a condus misiunea NATO in Irak , si-a parasit postul de coordonator "in asteptarea rezultatelor unei anchete militare", a anuntat vineri seara, 14 mai, Ministerul canadian al Apararii, fara a preciza natura anchetei respective.Potrivit cotidianului The Globe and Mail, care citeaza o sursa neidentificata, ancheta s-ar referi la o acuzatie de conduita sexuala necorespunzatoare anterioara accederii lui Fortin la gradul de general in 2015. Reclamanta a cerut ca alegatia sa nu fie facuta publica, precizeaza cotidianul.Canalul public CBC a indicat la randul sau ca are confirmarea ca generalul Fortin este vizat de o suspiciune de hartuire sexuala Autoritatile canadiene nu reactionasera sambata dimineata la informatiile despre aceasta acuzatie. Daca aceasta se confirma, ea devine un nou subiect stanjenitor pentru armata si guvern.Armata canadiana este afectata de mai multe luni de o serie de anchete cu privire la inalte cadre militare suspectate de hartuire sexuala , printre care fostul sef al Statului Major al apararii, generalul in rezerva Jonathan Vance.Vance s-a pensionat la inceputul anului inainte ca aceste acuzatii, carora el le neaga veridicitatea, sa fie facute publice. Succesorul sau, amiralul Art McDonald a demisionat si el la cateva saptamani dupa numirea sa ca urmare a deschiderii unei anchete privind acuzatii similare.La sfarsitul lunii aprilie, ministrul apararii Harjit Sajjan a dispus ca fosta procuroare a Tribunalului Penal International (TPI), Louise Arbour, sa desfasoare o ancheta independenta asupra gestionarii cazurilor de hartuire sexuala in cadrul armatei.Generalul Fortin fusese numit in noiembrie de premierul Justin Trudeau la conducerea unui nou Centru national de operatiuni, pentru a coordona logistica "celei mai importante campanii de vaccinare din istoria tarii" cu scopul de a limita propagarea pandemiei de coronavirus.