George Clooney si Bob Dylan vor juca impreuna intr-un film. La baza productiei va sta un roman celebru

George Clooney si partenerul sau Grant Heslov in cadrul proiectului Smokehouse Pictures vor produce o adaptare dupa romanul ''Calico Joe'' de John Grisham, alaturi de compania de productie Grey Water Park Productions a reputatului artist Bob Dylan.Actiunea romanului ''Calico Joe'', bazata pe lumea baseballului profesionist american, prezinta o poveste despre tati si fii, despre iertare si izbavire.''John a scris o frumoasa poveste, iar sansa de a colabora cu Bob (Dylan - n.a.) pentru a o aduce pe ecrane este pur si simplu fantastica'', au transmis George Clooney si Grant Heslov intr-un declaratie comuna.Potrivit contactmusic.com, actorul din ''Up in the Air'' ar putea fi regizorul acestui film.La randul sau, Bob Dylan a declarat ca vede in aceasta carte ''o poveste puternica'' in care multa lume se va regasi. ''George si Grant vad in aceasta carte ceea ce vad si eu in ea - o poveste puternica ce va rezona cu tinerii si varstnicii deopotriva. Oamenii din toate categoriile vor putea sa relationeze cu ea''.